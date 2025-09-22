Fenerbahçe’de başkanlık yarışını Sadettin Saran’a kaybeden Ali Koç, kulüp derneklerine hitaben bir veda mektubu gönderdi. 2018 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevini devretmeye hazırlanan Koç, görev süresi boyunca verilen destek için teşekkürlerini iletti.

“En büyük gücümüz derneklerimiz oldu”

Ali Koç, mektubunda derneklerin Fenerbahçe için taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkanlık süresi boyunca derneklerin sosyal sorumluluk projeleri ve özverili çalışmalarının kulübün büyüklüğünü bir kez daha kanıtladığını ifade eden Koç, “Sevinçlerimizde de mücadelelerimizde de derneklerimizin sarsılmaz katkısını görmek bize daima güven verdi” dedi.

“Gerçek bir aile olduğumuzu gösterdiniz”

Koç, veda mesajında Fenerbahçe’nin sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Derneklerin yurt içi ve yurt dışında Fenerbahçe’nin sesini duyurduğunu belirten Koç, “Sayenizde Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; gerçek bir aile, bir gönül bağı olduğunu herkese gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Yaşa Fenerbahçe”

Görev süresi boyunca verilen destek için tüm derneklere ve üyelerine teşekkür eden Ali Koç, mektubunu “Yaşa Fenerbahçe” sözleriyle noktaladı.