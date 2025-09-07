Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV’de katıldığı programda Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Buruk, Portekizli çalıştırıcının Benfica rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamaların ayrılığın sinyalini verdiğini belirterek, “Son hafta sürpriz olmadı, ayrılmak istediğini açıkladı” dedi.

“Ayrılık sürpriz olmadı, önemli bir teknik adam”

Okan Buruk, Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den ayrılığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Son hafta sürpriz olmadı. Ayrılmak istedi çünkü son haftada. Bir teknik adam olarak o açıklamaları görünce ayrılmak istediğini görüyorsunuz, o yüzden sürpriz olmadı. O açıklamaları görmeden ayrılsaydı, sürpriz olurdu.

Önemli bir teknik adam. Bir önceki sene biz şampiyon olduk. Fenerbahçe’yi iki kez evinde yendik. Futbolda olan şeyler bunlar ama önemli bir teknik adam. Teknik adam olarak ismini ilk 3’te sayarsınız ama eski başarısında mı, eskisi kadar iyi mi derseniz, o durumda olmadığını görüyorsunuz. O durumda olsa, zaten Türkiye’de olmayacaktı. Çok önemli bir teknik adam. Her şeyi yöneten, planlayan önemli bir teknik adamdı. Ülkemizden böyle bir teknik adam geçti. Ona karşı şampiyonluk kazanmak benim için önemli.”