Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, İspanya karşısında da iyi bir sonuç alarak avantajını sürdürmek istiyor. Rakibimiz İspanya ise Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Türkiye – İspanya rekabetinde son durum

Türkiye ile İspanya bugüne kadar 8’i resmi, 3’ü özel olmak üzere 11 kez karşılaştı. Milliler bu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Ay-yıldızlı ekip, tek galibiyetini 1954 Dünya Kupası Elemeleri’nde İstanbul’da oynanan maçta 1-0’lık skorla almıştı. İki ülke en son 2016 Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelirken, İspanya sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Millilerin 643. sınavı

Türkiye, İspanya maçıyla birlikte tarihindeki 643. karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlılar bugüne kadar 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 240 mağlubiyet elde etti. Milliler rakip ağlara 881 gol gönderirken, kalesinde 916 gol gördü.

Montella 25. maçına çıkıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçıyla birlikte millilerin başında 25. karşılaşmasına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde oynanan 24 maçta milliler 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Konya’da 9. randevu

Türkiye, İspanya karşılaşmasıyla birlikte Konya’da 9. kez sahaya çıkacak. Daha önce bu şehirde 8 maç oynayan ay-yıldızlılar, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konya’daki ilk maçını 2015’te Letonya ile oynayan milliler, Fransa, Hollanda ve İzlanda gibi güçlü rakipler karşısında da unutulmaz galibiyetlere imza atmıştı.

Barış Alper cezalı

Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, İspanya karşısında forma giyemeyecek.

Maçın hakemi İngiltere’den

Türkiye – İspanya mücadelesini İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmada Christopher Kavanagh dördüncü hakem, Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR görevini yapacak.