Son Mühür - Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray ve Fenerbahçe'de iç huzursuzluklar ve ayrışmalar yaşandığını iddia etti.

Durmaz, Beyaz TV’de katıldığı programda şu sözleri dile getirdi:

''Galatasaray kulübünde çok fazla bölünme yok. Sadece Fatih Terimciler ve Terim'i sevmeyenler var. Bugün bekliyorlar ki Okan Buruk 2-3 maç takılsın onu yesinler. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ama bu bölünme Fenerbahçe'de çok daha fazla.''

''Fenerbahçe'ye zarar verir''

''Fenerbahçe kulübü kendi içerisinde parçalara bölünmüş. Azizciler, Ali Koç'u sevenler, Aykutçular, Alexciler, İsmail Kartal'ı sevenler diye diye gidiyor. Bu durum Fenerbahçe'ye zarar verir.

Herkes kendi isteklerini yerine getirmek istiyor. Ben hiçbir zaman böyle yapmam. Diyelim ki ben eski takım arkadaşım İsmail Kartal'ı istedim ve başarısız oldu nasıl hesap vereceğim? Herkes TV programına çıkıyor kendi isteklerini dile getiriyor bu olmaz.''