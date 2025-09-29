Son Mühür - GS Store mağazalarında bu ay fiziksel olarak satışa sunulan Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin adet satış olarak belirlenmişti. Galatasaray ise Nijeryalı golcü için hazırlanan özel kutudan şimdiye kadar 300 milyon TL ciro elde etti.

Rekor kırdı

Bu ay GS Store mağazalarında satışa çıkan Victor Osimhen koleksiyonu, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. "Solo il Gala" adlı özel kutudan 30 bin adet satıldı ve yönetim, belirlenen 100 bin satış hedefinin kısa sürede ulaşılabileceğini düşünüyor.

Kızıyla yer aldı

26 yaşındaki Osimhen, kampanyanın tanıtım videosunda kızını da yanına alarak yer aldı. Taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan bu reklam filmi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak Osimhen’in sakatlık döneminde bu reklamın yayımlanmasını istemediği ve motivasyonunu tamamen sahalara dönüşe odakladığı öğrenildi.