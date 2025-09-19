Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında öne geçtiği maçta Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Buruk, skorun oyunu yansıtmadığını belirterek mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi.

“İkinci golü bulabilirdik”

Maçın ilk bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

“1-0 sonrası inanılmaz rahat bir maç oynuyorduk. İkinci golü çok rahat bulabilirdik. İtalyan hakemin aleyhimize çok kararı oldu. İlk yarıya baktığımızda 3-0, 4-1 soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 geri düştük.”

“Maçı kafa olarak bıraktık”

Buruk, ikinci yarıda yaşanan düşüşe dikkat çekerek, oyuncuların oyunu erken bıraktığını söyledi:

“Oyuncularımla konuştuk. Oyunu erken bıraktık. 3-1’den sonra kafa olarak maçı bıraktık. Şanssız goller yedik. Rakibimizin 1.16 gol beklentisi vardı, buna rağmen 5 gol yedik. Seyredip analizi yapacağız.”

“Skor oyunu yansıtmadı”

Karşılaşmadaki oyunla skorun örtüşmediğini vurgulayan Buruk, “İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki oyunu kabul etmemeliyiz. Deplasmandaki bu oyun bu skorla uyuşmadı” dedi.

“Sorumluluk bana ait”

Mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen Okan Buruk, “Tabii ki benim sorumluluğum. Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda. İlk yarı doğru yaptığımız şeyler vardı, daha iyisini yapacağız. Şanssız bir maç geçirdik” ifadelerini kullandı.

“İlk 24’e kalacağımıza inancım tam”

Buruk, Şampiyonlar Ligi formatına dikkat çekerek sarı kırmızılıların hedefini şu sözlerle dile getirdi:

“36 takımlı gruptan ilk 24’e gireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın.”