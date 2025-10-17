Son Mühür - Galatasaray'da arka arkaya üç şampiyonluk kazanan Okan Buruk, şimdi Beşiktaş'ın namağlup şampiyonluk unvanını ve Fatih Terim'in dört sezonluk rekorunu kırmayı hedefliyor.

Gözünü rekorlara dikti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, üç sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu kazanarak kariyerinde yeni hedeflere yöneliyor. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Beşiktaş'ın namağlup şampiyonluk unvanını paylaşmak ve Fatih Terim'in üst üste dört lig şampiyonluğu rekorunu aşmak istiyor.

Geçen sezon ligde sadece bir kez mağlup olan Galatasaray, bu yenilgiyi Beşiktaş’a karşı Dolmabahçe’de yaşamıştı. Okan Buruk ise bu sezon Süper Lig’i namağlup tamamlayarak, Beşiktaş’ın 1991-92 sezonundaki tarihi başarısına ortak olmayı hedefliyor. O sezon siyah-beyazlılar, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak namağlup şampiyon olmuştu.

Okan Buruk'un diğer büyük hedefi, Fatih Terim'in unutulmaz rekorunu aşmak. Terim, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'ı dört sezon üst üste şampiyon yaparak Türk futbol tarihinde iz bıraktı. Sözleşmesi 2027’ye kadar uzatılan Buruk, takımını beş sezon üst üste şampiyon yaparak bu tarihi başarıyı geçmeyi hedefliyor.

Okan Buruk'un performansı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sadece ligde değil, kupalarda da etkileyici başarılar elde etti. Sarı-kırmızılı takım, Buruk döneminde 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig şampiyonlukları kazanırken, 2023-24 TFF Süper Kupa ve 2024-25 Ziraat Türkiye Kupası zaferleriyle toplamda 5 kupa kaldırdı. Başarılı teknik direktör, daha önce Başakşehir ile bir Süper Lig şampiyonluğu, Akhisarspor ile de bir Türkiye Kupası kazanarak kariyerinde önemli başarılar elde etmişti.