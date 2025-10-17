Son Mühür - Fenerbahçe camiasının simge isimlerinden Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden sahneye çıkıyor. Sözcü'nün haberine göre, Yıldırım’ın cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu toplantısına katılacağı belirtildi.

Yetki konularına ilişkin açıklama yapacak

Yıldırım’ın kurul toplantısında 11., 12. ve 13. maddelerde yer alan yetki konularına ilişkin söz alarak değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Söz konusu maddelerin, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli yetkileri kapsadığı ve kamuoyunda tartışma yarattığı ifade ediliyor.

Genel kurul öncesi toplantı yapıldı

Fenerbahçe'de, söz konusu maddelerle ilgili son kararın verileceği Olağanüstü Genel Kurul’un 25 Ekim’de düzenlenmesi planlanıyor. Bu genel kuruldan önce yapılacak Divan Kurulu toplantısı ise, yönetimle camia arasındaki fikir ayrılıklarını şekillendirecek kritik bir dönemeç olarak görülüyor.