Son Mühür - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’deki üst üste galibiyet serisiyle kendi rekorunu yeniledi.

Yeni rekor Buruk'un

Geçen sezonun 6. haftasında Fenerbahçe derbisini 3-1 kazanarak, 1998-1999 sezonunda Fatih Terim’in 5’te 5’lik rekorunu geride bırakan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 6’da 6 başarısını elde etmişti. Böylece Buruk, sarı-kırmızılı tarihte bunu başaran ilk Türk teknik direktör olmuştu. Bu sezon Konyaspor'u 3-1 yenerek aynı başarıyı tekrarlayan Buruk, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle serisini 7 maça çıkardı. Böylece hem kendi rekorunu kırdı hem de Galatasaray tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Kartal'ın rekorunun peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de önümüzdeki Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarını da kazanması durumunda, Fenerbahçe’nin İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda kırdığı 10’da 10’luk rekoru yakalamış olacak.