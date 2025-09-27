TFF 1. Lig’de hafta içi oynadıkları maçları kazanan iki Ege temsilcisi Manisa FK ile Bodrum FK, yarın 8. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda, hakem Fevzi Erdem Akbaş’ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Maçın bilet fiyatları kapalı alt ve misafir tribünü için 45 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta Bandırmaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek çıkış yakalayan ve 8 puana sahip 14. sıradaki Manisa FK’nın teknik direktörü Taner Taşkın, zor bir karşılaşma beklediklerini söyledi. Bodrum FK’nın tecrübeli bir ekip olduğunu vurgulayan Taşkın, “Bandırmaspor galibiyeti hepimize moral oldu. Motivasyonumuzu yükselttik ve Bodrum FK karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı da kayıpsız geçeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.