Son Mühür - Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, sahadaki istikrarlı performansının aksine, özel hayatında bir süredir çalkantılı bir dönem yaşıyordu. 2024 yılında 17 yıllık evliliklerini sonlandıran Buruk ile modacı Nihan Akkuş’un ilişkisi yeniden gündeme geldi. 2007’de hayatlarını birleştiren ve 2009’da oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına alan çift, boşanma sonrası da sık sık birlikte görüntülenmişti. Zaman zaman tatil planlarında bir araya gelen ikili, samimi ama dostane tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez ilişkilerinin sadece dostlukla sınırlı kalmadığı gözlemlendi.

"Yeniden evlilik olur mu?"

İddialara göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş’un yeniden bir araya geldiği öne sürüldü. Aynı mekandan birlikte çıkan ikili, “Yeniden evlilik olur mu?” sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Bu sessizlik, sosyal medyada “barıştılar” yorumlarını da beraberinde getirdi. Okan Buruk’un ismi zaman zaman farklı kişilerle anılsa da, bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmadı. Şimdi ise gözler, başarılı teknik direktör ile Nihan Akkuş’un geçmişi geride bırakıp bırakmayacağında.