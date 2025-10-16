Son Mühür- "Güneşin Kızları" , "Seni Çok Bekledim" , "Sen Anlat Karadeniz" ve "Yürek Çıkmazı" gibi dizilerdeki performansıyla tanınan İrem Helvacıoğlu, kızına kavuştu.

Oyuncunun yakın arkadaşı Sebile Ölmez, sosyal medya hesabından “Kızımız geldi” yazılı balonlarla süslenmiş hastane odasının fotoğrafını paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. Ölmez, paylaşımına “Anne kız çok sağlıklı” notunu da ekledi.

İlk kez anne baba oldular

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çifti, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Henüz kızlarının adını açıklamayan çiftin, isim kararını ilerleyen günlerde duyurması bekleniyor.

Denizde yaşadığı kazayı anlattı

Ünlü oyuncu, hamilelik döneminde tatilde bir kaza yaşamıştı. O anları anlatan Helvacıoğlu, dubada yaşanan olayı şöyle aktarmıştı:

“Ural ile dubaya yüzüyorduk. İki çocuk dubaya çıkmaktaydı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. O sırada çocuk, sanırım akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı.

Denizde olduğumuz için bebeğe bir şey olmadı. Ama çıktığımda felç kalacağımı sandım. Ayaklarımın yere değmemesi bu süreci bu kadar hafif geçirmemi sağladı.”