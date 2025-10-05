Son Mühür- Fenerbahçe Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ali Koç’u geride bırakan Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak kulübün yeni başkanı seçildi.

İş dünyasındaki başarısı kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen 61 yaşındaki Saran, geçmişte birçok ünlü isimle anılmıştı.

Genç oyuncu ile samimi pozlar ortaya çıktı

Saran’ın bu kez adı, son dönemde dikkat çeken genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile anılmaya başladı. İkiliye ait samimi pozların sosyal medyada yayılması, kısa sürede büyük ilgi gördü. Magazin kulislerinde, Tanrıverdi’nin Saran’ın zaman zaman oturduğu eve bırakıldığı ve bu durumun çevre sakinlerinin de dikkatini çektiği konuşuluyor.

31 yaş fark dikkat çekti

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Sadettin Saran ile Nafia Tanrıverdi arasında 31 yaş fark bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncu ile 61 yaşındaki Fenerbahçe Başkanı’nın bir davette tanıştıkları, ardından yakınlaştıkları öne sürüldü. Ayrıca ikilinin aynı mekanlardan paylaştığı fotoğraflar da sosyal medyada samimiyet iddialarını güçlendirdi.

Magazin dünyasında yeni bir gündem

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Sadettin Saran ve Nafia Tanrıverdi arasındaki iddialı yakınlık magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Saran’ın Fenerbahçe başkanlığı sonrası özel yaşamının da daha fazla mercek altına alınacağı yorumları yapılırken, magazin çevreleri ikiliden gelecek açıklamaları merakla bekliyor.