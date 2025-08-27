Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da düzenlenecek konserin ilk bölümünde, Türk Halk Müziği Korosu Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahne alacak.

Oğuz Aksaç’tan unutulmaz final

Gecenin finalinde ise Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Oğuz Aksaç, en beğenilen eserlerini Bornovalılar için seslendirecek. Etkinliğin, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doruğa çıkarması bekleniyor.

“Zafer Bayramı, Cumhuriyetimizin yolunu aydınlatan ışıktır”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihsel önemine vurgu yaparak, “30 Ağustos, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu büyük zafer, geçmişimizin gururu ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan mirasımızdır. Bornova’da bu anlamlı günü halkımızla birlikte, türkülerimizle, şarkılarımızla kutlayacağız” dedi.