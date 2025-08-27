Son Mühür/ Beste Temel - Torbalı Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Gecesi, Ertan Ünver Millet Parkı’ndaki amfide yapıldı. Torbalılıların yoğun ilgi gösterdiği geceye Türkiye’nin yanı sıra Hırvatistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika, Polonya, Bosna Hersek ve Tayland’dan dans toplulukları katıldı.

Renkli kostümleri, özgün koreografileri ve sahne performanslarıyla izleyicileri büyüleyen ekipler, kültürel çeşitliliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergiledi.

Ayakta alkışlanan performanslar

Amfiye sığmayan kalabalık, sahne alan ekiplerin performanslarını ayakta alkışladı. Gecenin sürprizlerinden biri de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in vatandaşlarla birlikte oturarak gösterileri izlemesi oldu.

“Cumhuriyet ve Atatürk bizim kırmızı çizgimiz”

Gösteriler sonunda sahneye çıkarak konuşma yapan Başkan Demir, “Zeybeklerden sonra özellikle çıkıp selamlamak istedim. Çünkü ben bir Cumhuriyet çocuğuyum, Atatürk çocuğuyum. Biz sadece zeybek oynarken diz çökeriz. Hiçbir baskı, hiçbir zulüm bize diz çöktüremez. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Biri Cumhuriyet, diğeri Mustafa Kemal Atatürk. Torbalı’da nefes aldığımız sürece, ne Cumhuriyet’le ne de Mustafa Kemal Atatürk’le kimse uğraşamaz” dedi.