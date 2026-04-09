Savcılık tarafından yürütülen bu geniş çaplı soruşturma magazin gündemine bomba gibi düştü. Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda pek çok tanınmış isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından internet kullanıcıları heyecanla Ogün Alibaş neden gözaltına alındı sorusuna yanıt arıyor.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ünlü isimlere yasaklı madde kullanmak veya temin etmek gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. Yetkililer operasyon çerçevesinde elde edilen delilleri çok yönlü olarak inceliyor. Gözaltına alınan on bir şüpheli arasında Ogün Alibaş ile birlikte Burak Deniz, Büşra Pekin ve Mert Demir gibi çok popüler isimler de yer alıyor. Sevenleri şimdi büyük bir şaşkınlık içinde genç fenomenin adli sürecinin nasıl sonuçlanacağını merakla takip ediyor.

Ogün Alibaş neden gözaltına alındı? Operasyon detayları neler?

Narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin başlattığı bu yeni dalga operasyon sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Soruşturma dosyası kapsamında güvenlik güçleri önceden tespit edilen adreslere ani baskınlar yaptı. Toplamda on dört şüpheli hakkında işlem başlatılırken on bir kişi eş zamanlı olarak emniyet birimlerine götürüldü. Firari durumda olan şüpheliler için arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Ogün Alibaş da bu süreçte ifade vermek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi. İfade ve sağlık kontrolü işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliye binasına sevk edilmesi bekleniyor. Hayranları sosyal medya platformlarında bu şok edici gelişmeyi anlık olarak tartışıyor. Hukuki sürecin ilerleyen saatlerde nasıl şekilleneceği herkes tarafından çok yakından izleniyor.

Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medya platformlarında ürettiği eğlenceli içeriklerle tanınan Ogün Alibaş, 1993 yılında Aydın'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla otuz üç yaşında olan ünlü fenomen, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim alan genç isim, dijital dünyadaki trendleri yakından takip ederek kısa sürede adından söz ettirdi. Kariyeri boyunca eğlence odaklı pek çok videoya imza attı.

Özellikle YouTube ve Instagram platformlarında paylaştığı samimi videolar sayesinde çok geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Geçmişte çeşitli reklam ajanslarında çalışarak ünlü içerik üreticilerine arka planda fikir sattı. Evine gelen bir martıyı beslediği ve komik mizansenler yarattığı videolar onu sosyal medyada çok daha popüler bir hale getirdi. Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken fenomenin son yaşadığı gözaltı olayı takipçilerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.