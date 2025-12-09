Sabaha karşı gerçekleşen operasyonun detayları netleşirken, gözaltı gerekçesinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) belirli bir maddesine dayandırıldığı öğrenildi. Olayın arka planında ise kamuoyunun yakından takip ettiği bir dava sürecinde yaşanan ses kaydı paylaşımlarının olduğu belirtildi.

Gözaltı Gerekçesi Nedir?

Oğulcan Kütük'ün avukatı Ekrem Sürer tarafından yapılan açıklamaya göre, şair hakkında TCK Madde 286 kapsamında işlem yapıldı. Bu madde, soruşturma ve kovuşturma işlemlerindeki ses ve görüntülerin kayda alınması veya yayınlanmasıyla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Soruşturmanın, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "diploma davası" ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Savcılık, duruşma sırasında izinsiz ses kaydı alan ve bu kayıtları sosyal medya platformlarında paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Kütük'ün de bu kapsamda, soruşturmanın gizliliğini ihlal veya yetkisiz kayıt paylaşımı iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Oğulcan Kütük Kimdir?

Genç kuşak Türk şairleri arasında yer alan Oğulcan Kütük, edebiyat dünyasındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Şiirleri ve edebi üretimleriyle dikkat çeken Kütük, prestijli ödüllerden biri olan İlhan Berk Şiir Ödülü'nün son sahibi oldu.

Kütük, kazandığı bu ödülle edebiyat çevrelerinde adından söz ettirmişti. Gözaltı kararının ardından sanat ve edebiyat camiasından birçok isim süreci takip ettiklerini duyurdu.