Mayıs 2025 tarihinde Yıldız Asyalı ile sessiz sedasız bir şekilde dünyaevine giren Mustafa Semih Demirci, magazin dünyasından uzak bir profil çiziyordu. Ancak yaşanan şiddet iddiaları ve sosyal medyada yankı bulan görüntüler, çiftin evliliğini ve Demirci'nin hayatını mercek altına aldı. Olayla ilgili henüz Mustafa Semih Demirci cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

Mustafa Semih Demirci Kimdir?

Mustafa Semih Demirci, iş insanı kimliğiyle tanınıyor. Magazin dünyasının ışıltılı hayatından ziyade iş dünyasındaki faaliyetleriyle bilinen Demirci, Yıldız Asyalı ile yaptığı evlilikle adını geniş kitlelere duyurdu. Kendisi hakkında basına yansıyan biyografik bilgiler sınırlı olmakla birlikte, iş dünyasında aktif bir rol üstlendiği biliniyor.

Ne İş Yapıyor?

Sektördeki faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler kamuoyuyla çok sık paylaşılmasa da Mustafa Semih Demirci'nin pek çok farklı alanda yatırımları bulunuyor. Bir iş insanı olarak ticari faaliyetlerini sürdüren Demirci, çeşitli sektörlerdeki girişimleriyle tanınıyor. Asyalı ile evliliği öncesinde medyada çok fazla yer almayan isim, daha çok ticari kimliğiyle biliniyor.

Yıldız Asyalı ile Evliliği

Mustafa Semih Demirci, ünlü oyuncu Yıldız Asyalı'nın üçüncü eşi oldu. Çift, 2025 yılının Mayıs ayında hayatlarını birleştirdi. Asyalı daha önce 2015 yılında Emre Vatansever ile evlenmiş ve bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı olmuştu. İkinci evliliğini ise 2020 yılında yönetmen Kerem Saka ile yapan oyuncu, aynı yıl boşanmıştı. Demirci ile olan evliliği ise henüz birinci yılını doldurmadan şiddet iddialarıyla gündeme geldi.