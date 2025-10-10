Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin okul ortamındaki giyim tarzlarına dair yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu düzenleme, yönetmeliklere aykırı olduğu belirtilen tayt, şalvar, kot pantolon, tişört, mini etek gibi giysiler ile uzun sakal gibi uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, bu girişimin öğretmenlik mesleğinin saygınlığını eski ve yüce konumuna taşıyacak "çok kıymetli bir çalışma" olacağını belirtti. Bu adım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dönemde kılık ve kıyafet yönetmeliğine uyum konusundaki hassasiyetini yerel düzeyde uygulama kararlılığını gösteriyor.

Bakanlık genelgesi sonrası Bolu'da inceleme başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan personelin kılık ve kıyafetlerine ilişkin mevcut yönetmeliğe uyulması gerektiği yönünde bu yıl da bir genelge yayımladı. Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazıda, son zamanlarda giyim ve kuşamda yönetmelik dışı uygulamaların belirgin şekilde arttığına dikkat çekerek bu durumun mesleki imajı olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu çerçevede, Bolu'da da öğretmenlerin özellikle kot pantolon, tayt, şalvar, tişört, mini etek gibi gündelik kıyafetlerle derslere girmesi ve belirlenen sınırların dışında uzun sakalla okula gelmesi gibi konular mercek altına alındı. Bu yerel incelemenin temel amacı, okul içinde profesyonel bir atmosferin korunmasını sağlamaktır.

"Kılık kıyafet, eleştiri konusu olarak karşımıza çıkıyor"

Müdür Öncü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kılık kıyafet mevzuatına uyumun önemine vurgu yaptı. Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve özellikle son yıllarda birçok girdiğimiz sosyal ortamda bile eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var," ifadeleriyle bu konunun sadece idari bir mesele olmadığını, aynı zamanda kamuoyunda da tartışıldığını belirtti. MEB'in yayımladığı 2025/63 sayılı genelgenin ilgili maddelerine atıfta bulunan Öncü, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kılık kıyafetleri konusunda daha büyük bir titizlik gösterilmesi gerektiği yönündeki Bakanlık talimatını hatırlattı. Bu durum, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu düzenlemeyi hayata geçirme zorunluluğunu ve motivasyonunu ortaya koyuyor.

Mesleğin itibarı için stratejik bir hamle

Yapılan düzenlemenin amacının öğretmenleri kısıtlamak değil, mesleğin itibarını sağlamlaştırmak olduğunun altını çizen Fatih Öncü, "Öğretmen ve öğrencilerimizle ilgili gerekli önlemlerimizi aldık, önerilerimizde bulunduk. Bu da inşallah gelecek adına öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak," şeklinde konuştu. Öncü, öğretmenlerin öğrencilere rol model olma sorumluluğunun, giyim ve dış görünüş standartlarına uyumu da içerdiğini ima ederek, bu yeni dönemin eğitim camiası içinde daha resmi, düzenli ve saygın bir duruş sergilenmesine katkıda bulunacağına inandığını dile getirdi. Uygulamanın detaylarının belirlenmesinin ardından okullara resmi tebligatın yapılması bekleniyor.