İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde uzlaşılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın himayesinde geliştirilen Gazze Planı'nın kalıcı barışı hedefleyen ilk aşamasını resmen onayladığını duyurdu.

Netanyahu: Rehineler için mücadelemizin sonuna geliyoruz

Anlaşmayı nihai olarak onaylamak üzere toplanan İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde bir araya geldi. Toplantıya, ABD heyetinden Başkan Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da katılım gösterdi. Başbakan Netanyahu, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, rehinelerin evlerine dönmesi hedefine ulaşmaya çok yaklaştıklarını vurguladı. Netanyahu, "Son iki yıl boyunca, savaş hedeflerimize ulaşmak için yoğun bir mücadele verdik. Bu hedeflerin en kritiklerinden biri, sağ ya da ölü ayırt etmeksizin tüm rehinelerimizi geri getirmekti ve nihayet bu amacımıza ulaşmak üzereyiz," ifadelerini kullandı. Başbakan, bu başarının ABD Başkanı Trump ve ekibinin destekleyici çabaları olmadan mümkün olamayacağını belirtti. Aynı zamanda, İsrail askerlerinin Gazze'ye giriş cesaretiyle birleşen askeri ve diplomatik baskının Hamas'ı uzlaşmaya zorladığını dile getirerek bu sürecin başarıyla sonuçlanmasında kilit rol oynadığını ekledi. Yanında oturan Kushner ve Witkoff'a "bu işe hem aklınızı hem de kalbinizi koydunuz" diyerek kişisel gayretleri için özel olarak teşekkür etti. Varılan mutabakatın yalnızca İsrail ve ABD'nin değil, aynı zamanda dünya genelindeki iyi niyetli insanların ve en önemlisi sevdiklerine kavuşacak olan ailelerin de yararına olduğunu kuvvetle vurguladı.

ABD temsilcilerinden İsrail Hükümetine övgü

Toplantıda söz alan ABD'li temsilciler de İsrail'in attığı adımları takdirle karşıladı. Trump’ın damadı Jared Kushner, Netanyahu'nun ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin (IDF) son iki yıl içindeki performansını övdü. Kushner, rehinelerin geri dönüşünün en başından beri Başkan Trump'ın öncelikli gündemi olduğunu ve bu uğurda yorulmaksızın çalıştıklarını ifade etti. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise Başbakan Netanyahu’nun liderliğini takdir etti. Witkoff, Netanyahu'nun ülkesini koruma görevi esnasında, Hamas'a karşı ne zaman sert durulacağı, ne zaman esnek olunacağı konusunda zorlu kararlar almak zorunda kaldığını belirtti. Geçmişte bazı konularda İsrail'in daha esnek olması gerektiğini düşündüğü anlar olsa da, "Geriye dönüp baktığımda, Başbakan Netanyahu'nun liderliği olmasaydı bu noktaya asla gelemezdik diye düşünüyorum," sözleriyle Başbakan'a olan güvenini ve saygısını dile getirdi.

Anlaşmanın detayları Resmi açıklamayla netleşti

Kabine toplantısının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi, anlaşmanın resmiyet kazandığını duyuran bir bildiri yayımladı. Açıklamada, "Hükümet, az önce sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı oy birliğiyle onayladı," denildi. Bu anlaşmanın şartlarına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi içinde belirlenmiş mevzilere geri çekilmesi öngörülüyor. Buna karşılık olarak Hamas'ın ise elinde tuttuğu tüm rehineleri 72 saatlik kısa bir zaman dilimi içinde serbest bırakması bekleniyor.