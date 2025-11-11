Son Mühür / Alper Temiz - Adana’da özel bir kolejde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeninin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri internette sattığı ortaya çıktı. Olayın, 2019 yılından bu yana sürdüğü iddia ediliyor.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansıması fark ederek tavandaki gizli kamerayı buldu. Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini ileri sürdü. Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek okulda ve şüpheli öğretmenin evinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ile kadın iç çamaşırı ve çeşitli özel eşyalar ele geçirildi.

Yönetim ihmali ve örtbas iddiaları

İddialara göre okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdardı ancak gerekli adımları atmadı. Olayın duyulmaması için çalışanlara ve öğretmenlere baskı yapıldığı, hatta bazı kişilerin tehdit edildiği öne sürülüyor. Veliler, okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Soruşturma genişliyor

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Emniyetin bilişim birimleri, olayın bağlantılarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı inceleme başlattı. Eğitim sendikaları ise yaşananları “mahremiyetin ağır ihlali” olarak tanımlayarak, tüm eğitim kurumlarında benzer risklere karşı kapsamlı denetim talep etti.