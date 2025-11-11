Son Mühür- Avustralya merkezli Qantas, sekiz yıldır üzerinde çalıştığı “Project Sunrise” kapsamında, yolcuları Sydney’den Londra’ya kesintisiz taşıyacak dünyanın en uzun ticari uçuşunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başlangıç tarihi ve gecikmeler

Projenin 2025’te başlaması planlanıyordu ancak pandemi ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle lansman 2027’nin başına ertelendi. Qantas, neredeyse on yıldır ultra uzun mesafeli uçuş teknolojisini ve kabin konforunu geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Uçuş süresi

Yeni rota, yaklaşık 22 saat sürecek ve böylece mevcut rekoru elinde bulunduran Singapore Airlines’ın Singapur–New York hattını (18,5 saat) 3,5 saat geride bırakacak.

Kabin konforu ve yolcu deneyimi

Uçakta yalnızca 238 yolcu kapasitesi olacak; standart uçaklardan daha az yolcu taşıyacak.

Koltuklar daha geniş ve uzun mesafeli, ekstra konfor sunacak.

“Wellness Zone” alanlarıyla esneme, mini egzersiz ve hidrasyon imkânları sağlanacak.

Özel aydınlatma sistemi, jet lag etkisini minimize edecek.

20.000 litrelik ek yakıt tankı ile uçuş, 22 saat boyunca kesintisiz gerçekleşecek.

Projenin ismi ve anlamı

“Project Sunrise” adı, yolcuların bu uzun uçuş sırasında iki kez gün doğumunu görebilecek olmasından ilham alıyor.

Uçuş detayları

Kalkış: Sydney

Varış: Londra

Süre: 22 saat – tarihteki en uzun kesintisiz ticari uçuş

Bu yeni rota, havayolu sektöründe ultra uzun mesafeli uçuş deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.