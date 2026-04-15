İzmir Göztepe ilçe mi sorusuna verilecek cevap hayır. Göztepe, İzmir'in merkez ilçelerinden Konak'a bağlı bir mahalle statüsünde yer alıyor. Güzelyalı semti içinde konumlanan Göztepe Mahallesi, İzmir Körfezi'nin güney kıyısında bulunuyor. Konak ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede olan semt, şehrin en işlek ve yaşanabilir bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Göztepe isminin kökeni nereden geliyor?

Semtin adı Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. O dönemde bölgede yer alan bir gözetleme tepesinden esinlenerek bu isim verildi. 19. yüzyılda İzmir'in hızla gelişen bölgelerinden biri haline gelen Göztepe, özellikle Levanten ailelerin yerleşim yeri olarak da tarihe geçti. Bugün hâlâ semtte bu dönemden kalma mimari izlere rastlamak mümkün.

Göztepe'de neler var?

Semt, kültürel ve sosyal açıdan zengin bir yapıya sahip. Susuzdede Parkı hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özel İzmir Amerkan Koleji ve Notre Dame de Lourdes Katolik Kilisesi gibi köklü eğitim ve dini yapılar da Göztepe sınırları içinde yer alıyor. Sahil boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeler ve restoranlar semti yaşanabilir kılan unsurlar arasında bulunuyor.

Göztepe'nin nüfusu kaç?

Göztepe Mahallesi'nin nüfusu yaklaşık 15.500 kişi civarında seyrediyor. Nüfusun önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Konak Belediyesi bünyesinde hizmet alan mahalle, büyükşehir ilçe belediyesi statüsünde yönetiliyor.

Göztepe Spor Kulübü bağlantısı

Göztepe denince akla ilk gelen isimlerden biri elbette Göztepe Spor Kulübü. 1925 yılında bu semtte kurulan ve Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan kulüp, adını doğrudan bu mahalleden alıyor. Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, semtin en büyük tanıtım unsurlarından biri olmaya devam ediyor.