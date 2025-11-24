Son Mühür/ Osman Günden - “Öğretmenler Dünü” Fotoğraf Sergisi, Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergide, farklı dönemlerde Efes Selçuk’ta görev yapan öğretmenlerin arşiv fotoğrafları yer alıyor. Kentin eğitim tarihine ışık tutan sergi, 5 Aralık tarihine kadar gezilebilecek.

Atatürk’e verilen Başöğretmen unvanının 97. Yılına özel açılış

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanının verilişinin 97. yıl dönümünde açılan sergi, anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. 1940’lı yıllardan itibaren Efes Selçuk’ta görev yapmış öğretmenlerin fotoğraflarının bulunduğu “Öğretmenler Dünü” sergisi, ziyaretçilere nostaljik bir yolculuk sunan içerikle hazırlandı.

1940’lardan günümüze uzanan öğretmen arşivi

Sergide, ilçenin farklı dönemlerine ait öğretmen fotoğrafları, eğitim yaşamının gelişimine dair önemli bir görsel kayıt sunuyor. Ziyaretçiler, yıllar içinde değişen okul ortamlarını, öğretmen portrelerini ve eğitim kültürünü yakından inceleme imkânı buluyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 1924 tarihli orijinal nüshası

Sergide ayrıca, Başöğretmen Atatürk’ün öğretmenlere seslendiği metnin yayımlandığı 26 Ağustos 1924 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin orijinal nüshası da bulunuyor. Bu belge, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki eğitim vizyonuna doğrudan tanıklık eden önemli bir tarihsel kaynak niteliğinde.

Dönemin öğretmenlerine ait sicil defterleri ilgi çekti

Sergi kapsamında, dönemin öğretmenlerine ait orijinal sicil defterleri de ziyaretçilerin dikkatine sunuldu. Sicil defterleri, öğretmenlerin mesleki yolculuklarına dair önemli detayları bünyesinde barındırıyor.