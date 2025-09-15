Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere yönelik beslenme desteğini hayata geçirdi. Uygulamanın ilk durağı Gürpınar Mahallesi’ndeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu oldu. Belediye Başkanı Ömer Eşki, öğrencilerle bir araya gelerek menüyü kendi elleriyle dağıttı, çocuklarla sohbet etti.

Menü Kent Market ve Kent Lokantaları’ndan

Beslenme desteği kapsamında öğrencilere gevrek, ayran, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlıdan oluşan menüler sunuluyor. Menüdeki tüm ürünler Bornova Belediyesi’nin sosyal projeleri arasında yer alan Kent Market ve Kent Lokantaları’ndan temin ediliyor. Böylece hem yerel üretici destekleniyor hem de sağlıklı ve güvenilir gıdalar öğrencilerle buluşturuluyor.

Tüm okullara yaygınlaştırılacak

Başkan Ömer Eşki, beslenme desteğinin önümüzdeki haftalardan itibaren ilçedeki tüm okullara yaygınlaştırılacağını belirtti. Ana sınıfından liseye kadar öğrencilerin bu destekten faydalanacağını vurgulayan Eşki, “Eğitim, sosyal belediyeciliğin en temel başlıklarından biri. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve okullarında kendilerini daha güçlü hissetmeleri için yanlarındayız. Kent Market ve Kent Lokantaları’mızla hem öğrencilerimizi destekliyoruz hem de dayanışma kültürünü büyütüyoruz. Çocuklarımızın geleceği için bu desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.