Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile yaptığı tarihi mücadele, İzmir'de büyük bir coşkuyla takip edildi. Şehrin kalbi Konak ilçesindeki Gündoğdu Meydanı, bu unutulmaz karşılaşma için tam anlamıyla bir basketbol arenasına dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kurulan dev ekranda maçı izlemek isteyen binlerce kişi, Gündoğdu Meydanı'nı adeta bir bayram yerine çevirdi.

Gündoğdu Meydanı'nda Milli Takım'a büyük destek

Gün batımından saatler önce alana akın etmeye başlayan sporseverler, ellerinde salladıkları dev Türk bayrakları ve yüzlerindeki coşkuyla milli takıma olan inançlarını gösterdiler. "Türkiye!" tezahüratları, meydanı dolduran kalabalığın tek yürek halinde takımlarına destek verdiğini kanıtlar nitelikteydi. Her basketbolsever, milli takımın attığı her basketle sevinç çığlıkları atarken, kaçan her topta ise sessizliğe bürünerek heyecanı doruklarda yaşadı. Maçın her anı, dev ekrandan izleyen binlerce kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Gündoğdu Meydanı'ndaki bu muazzam kalabalık, sadece bir maçı izlemekle kalmayıp, aynı zamanda milli ruhu ve birliktelik duygusunu da en üst seviyede yaşadı. Maç boyunca sergilenen bu coşkulu ve destekleyici atmosfer, milli takımımızın sahada yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu tür organizasyonlar, sporun birleştirici gücünü ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini de kanıtlar nitelikteydi.