Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde öğrenci servisi minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı. Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Uzunlar Mahallesi’nde meydana geldi. 09 P 8270 plakalı öğrenci servisi minibüsü, sürücü A.D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü A.D. ile öğrenciler E.D., M.G., E.Ş. ve Ş.T.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.