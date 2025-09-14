2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede milliler, son ana kadar üstünlüğü korusa da 88-83’lük skorla rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aydınlılar dev ekranda maçı takip etti

Final heyecanı sadece salonda değil, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Aydın’da ise Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’na kurduğu dev ekran, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Maç başlamadan önce meydanı dolduran Aydınlılar, 12 Dev Adam’a coşkuyla destek verdi.

Milliler alkışlarla uğurlandı

Başa baş giden mücadelenin sonunda millilerin kaybetmesine rağmen Aydınlılar uzun süre milli takımı ayakta alkışladı.

Vatandaşlar, 24 yıl aradan sonra final oynayan ve Avrupa ikinciliği elde eden 12 Dev Adam’ı büyük bir gururla uğurladı. Final heyecanını kent meydanında birlikte yaşatan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.

İkinci kez gümüş madalya

Milli takım, EuroBasket tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya daha imza attı. Almanya karşısında kaçan şampiyonluğa rağmen, Türkiye Basketbol Milli Takımı gösterdiği mücadele ve azimle taraftarların gönlünde şampiyon oldu.