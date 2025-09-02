Son Mühür - 8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sağladığı okul kıyafeti, beslenme ve kırtasiye desteğini bu yıl yüzde 70’in üzerinde artırdı. Belediye, kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar geniş bir alanda özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak fırsat eşitliğine katkı sağlıyor.

Ulaşımda öğrenci dostu uygulamalar

Muğla’ya ikametini aldıran üniversite öğrencilerine “Muğla Kart Plus” ile şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş imkânı sunuluyor. Menteşe’deki kampüs güzergâhında Yeniköy–Kötekli/Kampüs/Tıp Fakültesi/KYK hatlarında (Hat Kodu: 1-48) ise 1 TL’lik özel ücret uygulanıyor. Ayrıca, 1 Eylül itibarıyla Menteşe–Akyaka hattında da “Muğla Kart Plus” sahibi üniversite öğrencileri yalnızca 1 TL ödeyerek seyahat edebiliyor.

“Öğrencilerimizin yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitime desteğin süreceğini belirterek, “Eğitimde eşitlik, sosyal belediyeciliğin en önemli ayağıdır. Çocuklarımızın eğitim sürecinde her kalemde yanında olacağız. Ekonomik zorluklar nedeniyle aileler çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Kıyafetten kırtasiyeye, ulaşımdan nakdi yardıma kadar öğrencilerimizin yanındayız. İlkokuldan üniversiteye kadar geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.