Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine yapılan molotoflu saldırının ardından iki çocuk şüpheli yakalandı. Aras, saldırının İngiltere bağlantılı olduğunu ve internet üzerinden yönlendirildiklerini belirtti.

Saldırının Ayrıntıları

Başkan Aras, saldırının 90 yaşındaki anneanne ve dedesinin evine yönelik gerçekleştiğini vurguladı. “Molotof kokteyli içeri girebilirdi, ama mahalle sakinleri hızlı müdahale etti. Allah korusun canlarına zarar gelmedi” dedi.

Çocuklar İnternet Üzerinden Yönlendirildi

Yakalanan şüphelilerin 15 ve 16 yaşlarında olduğunu açıklayan Aras, “Üzücü olan, internet üzerinden çocuklarla bağlantı kurulduğu söyleniyor. Bunun arkasında başka güçler var” ifadelerini kullandı.

Muğla Halkından Dayanışma Mesajı

Olay sonrası halkın belediye önünde toplandığını söyleyen Aras, “Bütün Muğla bu olay karşısında kenetlendi. Desteğiniz en ağır cevaptır” dedi.