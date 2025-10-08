Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi için yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle okul bölgelerinde yürütülen bu çalışmalar, yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bornova Anadolu Lisesi’nin arkasında yer alan Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mevlana Celalettin Rumi İmam Hatip Ortaokulu çevresinde yapılan düzenlemeler de bu kapsamda tamamlanmak üzere.

Başkan Eşki çalışmaları yerinde inceledi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, “Bornova Anadolu Lisesi’nin arkasındaki alanda öğrenciler çok dar bir yaya kaldırımında yürümek zorunda kalıyorlardı. Bu nedenle buradaki boşluk alan doldurularak korkulukla güvenli hale getiriliyor. Okul yönetiminden gelen talep doğrultusunda çocuklarımızı trafikten koruyacak bir düzenleme yapıyoruz. Çok kısa bir sürede hem güvenlik sağlanacak hem de yakında yapılacak kavşak düzenlemesiyle trafik kesintisiz hale gelecek.” dedi.

Yeni kavşak düzenlemesiyle trafik rahatlayacak

Bornova Belediyesi, bölgede planlanan yeni kavşak düzenlemesiyle araç trafiğini daha düzenli ve akıcı hale getirmeyi hedefliyor. Çalışmalar tamamlandığında öğrencilerin ve çevre sakinlerinin güvenliği artarken, trafik akışının da kesintisiz sağlanması planlanıyor.

Güvenli kampüs çevreleri hedefi

Belediye ekipleri, Bornova genelinde benzer çalışmaların tüm okul çevrelerinde uygulanması için planlama yapıyor. Başkan Eşki, “Amacımız, çocuklarımızın okullarına giderken trafikten uzak, güvenli bir ortamda yürüyebilmelerini sağlamak. Her okul bölgesinde aynı duyarlılıkla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.