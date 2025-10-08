Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye derhal Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 7’si çocuk, 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Dikili’de 14 göçmen karada yakalandı
Öte yandan İzmir’in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Çandarlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yapılan koordineli çalışma sonucu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler
Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göçmenlerin, uluslararası koruma prosedürleri kapsamında işlemleri sürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi genelinde yasa dışı geçişlere karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.