Son Mühür / Türkiye’nin ekonomisinde yaşanan bazı sorunlar; şirketleri de zorlamaya devam ediyor. Ekonomik dar boğazdan kurtulamayan şirketlerin konkordato başvurularında artışlar devam ederken; İzmir’de de 2025 yılında birçok şirket konkordato talep etti. Son olarak İzmir merkezli metal şirketi Uçak Kalıp Makina Metal Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Özgür Kaan Uçak hakkında görülen konkordato davası sonrası mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Mahkemenin 11 Aralık 2025 tarihli ve 2025/1169 esas sayılı dosyasında verilen tensip ara kararına göre; İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında konkordato talebi için sunulması gereken belgelerin eksiksiz olduğu tespit edildi. Bu kapsamda, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 215076 sicil numarasıyla kayıtlı Uçak Kalıp Makina Metal Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Özgür Kaan Uçak hakkında, 11 Aralık 2025 saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet verildi.

Konkordato komiseri atandı

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla yeminli mali müşavir Tahir Öztürk’ü geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Kararda, alacaklıların ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebileceği, konkordato mühletini gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceği belirtildi. Davanın duruşmasının 11 Mart 2026 tarihinde saat 12.10’da yapılacağı ilan edildi.