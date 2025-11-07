Son Mühür - Kasım ayının gelmesiyle birlikte dikkatler yaklaşan kış mevsimine çevrildi. Türkiye genelinde son haftalarda yüksek basınç sisteminin etkili olduğunu belirten Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar yurt genelinde etkin bir yağış beklenmiyor” dedi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyrettiğini ifade eden Özdemir, özellikle sabah saatlerinde sis olaylarının görüleceğini söyledi. TRT’ye açıklamalarda bulunan Özdemir, “Bir süredir halk arasında ‘pastırma sıcakları’ olarak bilinen dönem yaşanıyor. Ancak bu sıcak günler yavaş yavaş yerini soğuk havaya bırakacak" diye konuştu.

Özdemir, aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde yağışların artmasının öngörüldüğünü belirtti:

“Yağışlar bölgelere göre değişecek. Kıyı kesimlerde yağmur, yüksek bölgelerde ise kar yağışları görülecek. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Bolu, Trabzon gibi yüksek bölgelerde kar yağışı bekliyoruz.”

Kar yağacak mı?

İstanbul’a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Güven Özdemir, kentte kış boyunca bir ya da iki kez kar yağışının yaşanabileceğini tahmin ediyor. Ancak, şehirleşmenin kar yağışının etkisini azalttığını vurguluyor: “Rakımı yüksek yerlerde kar daha etkili olur. Metropollerdeki ısı adaları, yüksek binalar ve yoğun yapılaşma kar yağışını zayıflatıyor. Yine de İstanbul bu yıl karla buluşacak gibi görünüyor.” Kış sert geçecek Dr. Özdemir, “Geçmiş yıllardaki kadar sert bir kış beklemiyoruz” ifadesini kullansa da, son 8-10 yıla göre bu yılın daha soğuk ve yağışlı geçeceğini belirtti. “Soğuk hava dalgaları aralık ayından itibaren etkili olacak. Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman kuvvetli yağış ve kar görebiliriz. Bu yılın kışı sert, yağışlı ve uzun süreli olacak.” dedi. Özdemir, yaz aylarında yaşanan rekor sıcaklıklara dikkat çekerek, iklim değişikliğinin mevsimlerin dengesini önemli ölçüde etkilediğini söyledi: “Mevsimler birbirine karıştı. Yazlar daha sıcak, sonbahar kurak geçiyor. Bu dengesizlik kış aylarında da kendini gösterecek. Kış aylarında hem ani soğuma hem de lokal yoğun yağışlar yaşanabilir.”