Son Mühür - Ayvalık Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Öğrenci Kent Lokantaları, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 15 Eylül Pazartesi günü kapılarını yeniden açacak. Yemek ücretleri bu yıl da 30 TL olarak sabit tutuldu.

İki noktada hizmet verecek

Boğaziçi Otel’in altında ve adliye arkasında bulunan iki öğrenci lokantası, 2024-2025 döneminde 86 bin 624 tabldot yemek servisi gerçekleştirdi. Yeni dönemde de üç çeşit yemek ve yanında meyve, öğrencilere yine 30 Türk Lirası’ndan sunulacak.

Başkan Ergin: “Öğrencilerimizi enflasyona ezdirmedik”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, öğrencilerin bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl öğrenci ve velilerimizden büyük destek aldık. Bu güvenle yeni dönemde de fiyatlara zam yapmadık. Üç çeşit yemek ve meyve yine 30 TL olacak, öğrencilerimiz bütçelerini zorlamayacak” dedi.

Sağlıklı ve doyurucu menüler

Ergin, öğrenci lokantalarının tamamen belediye sorumluluğunda, titizlikle hazırlandığını vurgulayarak, “Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak ortamlar oluşturduk. Çünkü öğrencilerimiz Ayvalık’ın geleceğidir” ifadelerini kullandı.