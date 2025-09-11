Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören yapılar için yıkım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Atatürk Caddesi üzerindeki Belediye Oteli ve altındaki iş yerlerinde ekipler yıkım çalışmalarına başladı. Binanın yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir noktada yer alması nedeniyle, yetkililer olası risklere karşı erken müdahale kararı aldı.

Ağır hasarlı binalar listesinde 46 yapı bulunuyor

Deprem sonrası yapılan incelemelerde Sındırgı’da toplam 46 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Yıkım işlemleri öncesinde vatandaşların itiraz hakkı bulunuyor; bu süreç 16 Eylül tarihine kadar devam edecek. Ancak risk teşkil eden Belediye Oteli için yetkililer, itiraz süresini beklemeden çalışmalara başladı.

Belediye Oteli’nin tarihçesi ve risk durumu

1980’li yıllarda inşa edilen ve 2012 yılında tadilat gören Belediye Oteli, depremde aldığı hasar nedeniyle bölgedeki güvenliği tehdit eden yapılar arasında yer aldı. Yetkililer, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de olası kazaları önlemek amacıyla binanın hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlıyor.