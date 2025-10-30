Eskişehir’de çocukluk arkadaşının 1,5 yaşındaki oğlunu falçatayla boynundan yaralayan ve ardından kendi evini ateşe veren Habib Kara, 3 ayrı suçtan toplam 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 milyon lira istedi, çocuğu rehin aldı

Olay şubat ayında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Börekçi işleten Habib Kara, çocukluk arkadaşı olan İsmail Y.’nin evine gitti. İddiaya göre Kara, arkadaşının 1,5 yaşındaki oğlunu kucağına alarak falçatayı çocuğun boğazına dayadı. Ardından İsmail Y.’yi, ağabeyi Nurettin Kara’yı arayıp kendisi için 10 milyon lira istemeye zorladı. Ancak Nurettin Kara paraları olmadığını söyleyip telefonu kapattı.

Bu sırada çocuğunu kurtarmaya çalışan baba İsmail Y. müdahale etti. Sanık Kara, elindeki falçata ile çocuğun boynunu kesti. Baba falçatayı almayı başarırken Kara evden kaçtı.

Evi ateşe verdi, intihara kalkıştı

Habib Kara, Şirintepe Mahallesi’ndeki evine giderek doğal gazı açtı ve ateşe verme girişiminde bulundu. Komşuların engellemesi üzerine evin terasına çıkan Kara, burada yangın çıkarttı, ardından aşağı atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kara tedavisinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda yaralanan bebek de hastanede tedavi altına alındı.

Savcılık 44 yıl istemişti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı sanık hakkında “çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 44 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında savunma yapan Kara, “Bu suçları işlediğime inanmıyorum, neden yapayım? Bir şey yaptıysam da pişmanım” dedi.