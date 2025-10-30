Beyoğlu Tarlabaşı’nda motosikletiyle seyir halinde olan İspanyol YouTuber Javier Ros Del Valle (28), bir grup şahsın sözlü tacizi ve ardından fiziki saldırısına uğradı. Kask kamerası sayesinde saniye saniye kayıt altına alınan olayda, turist ve arkadaşı darbedilirken, şüpheliler Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

Olay zinciri: Çekim tartışması ve takip

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde yaşandı. Arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol turist Javier Ros Del Valle, girdiği bir sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından durduruldu. Şahıs, turiste yönelik olarak, "Yanlış anlama, niye çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. İngilizce "Ne?" diyerek cevap veren Del Valle, gerginliğin tırmanmasını engellemek amacıyla motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak bu sırada, sokakta bulunan bir başka kişi motosikletin arkasından pet şişe fırlattı. Ardından motosiklete binen bir şüpheli, İspanyol turisti takip etmeye başladı. Motosikletli şüpheliye İngilizce "Özür dilerim kardeşim" diyerek durumu yatıştırmaya çalışan turist, ileride bir kamyonetin yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Saldırı ve kaçış anları kamerada

Kamyonet nedeniyle duran turistin önünde motosikletiyle duran şüpheli, önce "Problem yok" dese de, ardından arkadan gelen diğer şüphelilerin de katılımıyla saldırı başladı. Turist, motosikletiyle kaçmaya çalıştı ancak saldırganların darbesiyle dengesini kaybederek kaldırıma çıktı ve motosikletiyle birlikte yere düştü. Yere düşme anında dizinden yaralanan Del Valle, elindeki cep telefonunu alarak koşarak olay yerinden uzaklaştı. Turistin yanındaki arkadaşı ise saldırganlar tarafından darp edildi. Olayın tüm bu anları, YouTuber’ın kask kamerası kayıtları sayesinde delillendirildi.

Polis hızla müdahale etti, suç makinesi şüpheliler yakalandı

Olayın hemen ardından bölgede devriye gezen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, yaşı küçük olan N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumu’na teslim edildi. Emniyet kayıtları incelendiğinde, N.A.'nın daha önceden 25, Sinan Çağrı B.’nin ise 7 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Turistin şikayeti üzerine olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.