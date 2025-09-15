Son Mühür / Merve Turan- Kendi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında hayatını birleştiren Başak Gümülcinelioğlu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu, 78. Cannes Film Festivali sırasında hamile olduğunu duyurarak sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve takipçilerini sevindirmişti.

Oğluna kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor

Başak Gümülcinelioğlu, kısa süre önce bir oğul sahibi olacağını duyurmuştu. Şimdilerde doğum gününü sabırsızlıkla bekleyen ünlü isim, hamilelik sürecini yakından takip eden hayranlarıyla sık sık yeni kareler paylaşmayı sürdürüyor. Takipçileri, oyuncunun samimi ve doğal paylaşımlarını ilgiyle karşılıyor.

Hamileliğinin 32. haftasında yeni poz

Son olarak ayna karşısında karnı belirgin şekilde görünen bir poz veren Gümülcinelioğlu, hamileliğinin 32. haftasında olduğunu açıkladı. 34 yaşındaki oyuncu, paylaşımına esprili bir şekilde “Kim sayıyor?” notunu düşerek takipçilerini gülümsettirdi. Hamilelik sürecini keyifle geçiren ünlü oyuncu, oğluna kavuşacağı günü dört gözle bekliyor

