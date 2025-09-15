Son Mühür- Ünlü iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 29 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çiftin boşanma süreci henüz resmileşmedi. Bunun en büyük nedeni, tarafların tazminat konusunda anlaşmaya varamaması oldu.

Bot kazası sonrası ilişkiler gerildi

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre; geçtiğimiz yıl yaşanan bot kazasının ardından Vuslat Doğan Sabancı, yaşananlardan eşi Ali Sabancı’yı sorumlu tuttu. Bu olayın ardından evlilikte derin çatlaklar oluştu ve boşanma süreci hız kazandı.

Astronomik tazminat talebi

Aileye yakın kaynaklara göre, Vuslat Doğan Sabancı boşanma sürecinde 5 milyar liralık tazminat talebinde bulundu.

Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 120 milyon dolara karşılık geliyor. Talep edilen miktar, Ali Sabancı’nın 960 milyon dolarlık servetinin yaklaşık sekizde birine denk düşüyor.

“Servetinin sekizde birini istiyor”

Cankurt’un aktardığı bilgilere göre, fanatik Galatasaraylı kimliğiyle tanınan ve statta loca alırken bile pazarlık yaptığı bilinen Ali Sabancı için bu talep “astronomik” olarak değerlendiriliyor. Çiftin, tazminat konusunda anlaşmazlığı çözmeden boşanmanın gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.