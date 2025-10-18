Samsun’da yaşayan 45 yaşındaki İlknur Arslan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü’ne kaydoldu. 2. sınıf öğrencisi Arslan, erkeklerin yoğunlukta olduğu bölümde azmiyle dikkat çekiyor. Mezun olmadan iş teklifleri almaya başlayan Arslan, kalıpçılık sektöründe kadınların da başarılı olabileceğini göstermek istiyor.

“Bu bölüme ilgim çocukluktan beri vardı”

Kalıpçılığa olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını dile getiren İlknur Arslan, “Çocukluğumdan beri bu alana merakım vardı. Bir arkadaşım vasıtasıyla bu bölümde eğitim alma fırsatını öğrendim. Teknik çizim, bilgisayar destekli tasarım ve malzeme teknolojisi gibi dersler alıyoruz. Hem teorik hem uygulamalı olarak mesleği en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyorum.” dedi.

“Tek kadın olmak önce korkuttu ama destek gördüm”

Sınıfta tek kadın olmanın başta kendisini tedirgin ettiğini anlatan Arslan, “Önceleri korkutucuydu ama hem hocalarımız hem de arkadaşlarımız destek oldular. Bölüm zor ama genç kadınların bu alana yönelmesini istiyorum. Kadınlar da isterse başarabilir.” ifadelerini kullandı.

“Oğluma örnek olmak için üniversiteye başladım”

17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan bir oğlu olduğunu söyleyen Arslan, “Oğlum mühendis olmak istiyor. Üniversitede nelerle karşılaşacağını görmek ve ona örnek olmak için ben de üniversiteye başladım. Artık birbirimize ilham veriyoruz.” diye konuştu.

“Zor ama imkânsız değil”

Kalıpçılığın emek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Arslan, “Çok çalışmak, sabır ve azim gerekiyor. Matematik, teknik çizim ve bilgisayar programlarında iyi olmak şart. Mezun olduktan sonra kendimi geliştirip oğlumla birlikte bir atölye kurma hayalim var.” dedi.

Kadınlara ilham veriyor

İlknur Arslan, kalıpçılık alanında kadınların da var olabileceğini kanıtlayarak çevresine örnek oluyor. Hem ailesine hem de kadınlara ilham kaynağı olan Arslan, “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok.” sözleriyle genç kadınlara sesleniyor.