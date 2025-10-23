Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Gül Tut, halk arasında "Güllü" olarak biliniyor. Sanatçının 14 Eylül 2025’te Yalova’da çektiği "Eylül Zamanı" adlı şarkısının klip kamera arkası görüntüleri kamuoyuna ulaştı.

Kaza detayları

26 Eylül 2025 tarihinde Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelen olayda Güllü, kızı ve arkadaşıyla birlikte vakit geçirirken pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Klibin çekim süreci kamerada

Ortaya çıkan kamera arkası görüntülerinde "Eylül Zamanı" klibinin çekim aşamaları detaylı şekilde yer aldı. Klibin hazırlanma süreci ve sahne arkası çalışmaları izleyicilere sunulurken, Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşları Sultan Nur Ulu da görüntülerde yer aldı.