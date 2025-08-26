Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Koyu’nda demirli bulunan 10 metre uzunluğundaki ahşap tekne, dün akşam saatlerinde sintine pompasındaki arıza nedeniyle su almaya başladı.

Fırtına batış sürecini hızlandırdı

Bölgede etkili olan şiddetli fırtına, teknenin su almasını hızlandırdı. Dakikalar içinde tekne suya gömülürken yalnızca üst kısmı su yüzeyinde kaldı.

Kurtarma çalışmaları başlatıldı

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, batmak üzere olan tekne için kurtarma çalışmalarını başlattı. Yetkililer, teknenin güvenli bir şekilde sudan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.