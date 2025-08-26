Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü Gerence mevkiinde sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar, suyun içinde halsiz bir Akdeniz foku fark etti. Fok, kıyıya çıkarak sahilde dinlenmeye başladı. Vatandaşlar, hayvanın hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından ilk inceleme yapıldı

Olay yerine gelen ekipler, fokta yara veya darp izine rastlamadı. Ancak iç hastalık olasılığı göz önünde bulundurularak durum Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne iletildi.

Bölgeye sevk edilen su ürünleri mühendisleri, fok üzerinde herhangi bir dışsal yaralanma belirtisi bulamazken, genel sağlık durumunun netleşmesi için fok veteriner hekim kontrolüne alınarak koruma altına alındı.

Fok tekrar denizle buluşturulacak

Yapılacak detaylı incelemelerin ardından fok, gerekli tedavi ve gözlemler tamamlandıktan sonra tekrar denize bırakılacak. Yetkililer, Akdeniz foku ve diğer deniz canlılarının korunmasının önemine dikkat çekti.