İzmir'in Ödemiş ilçesinde, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir fidan dikim programı düzenlendi. Karadoğan Mahallesi'nde gerçekleşen organizasyona, kamu protokolü, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve öğrenci grupları geniş katılım gösterdi. Dikilen fidanlarla oluşturulan alan, bölgedeki orman yangınında şehit düşen Ragıp Şahin adına ithafen hatıra ormanı olarak belirlendi.

Yangınların yaraları fıstık çamlarıyla sarılıyor

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, ağaçlandırma etkinliğinin detaylarını paylaşarak, projenin bölge için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Kaymakam Erdoğan, "Bugün, 40 dönümlük geniş bir sahada toplamda 2 bin adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturduk," açıklamasını yaptı. Kaymakam, son dönemde yaşanan orman yangınlarının ilçede bıraktığı yıkımı da hatırlatarak, yaklaşık 2.500 hektarlık bir alanda zarar oluştuğunu ve bunun 1.500 hektarının ormanlık nitelikte olduğunu belirtti. Erdoğan, dikilen bu yeni fidanların hızla büyüyerek bölgeye yeniden yeşil bir örtü kazandırması dileğini ifade etti.

Öğrencilerden çevreye katkı çağrısı

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu ise, fidan dikim şenliğine öğretmenler ve öğrencilerle birlikte katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Desticioğlu, bu tür çalışmaların çocuklarda çevre bilinci ve doğa sevgisi oluşturma noktasında kilit rol oynadığını vurguladı. Tüm katılımcılar, hem ekolojik dengeye katkıda bulunmak hem de şehit Ragıp Şahin'in adını sonsuza dek yaşatmak için omuz omuza çalıştı.