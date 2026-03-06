Son Mühür / Atakan Başpehlivan – Yağmur Daştan İzmir'de daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan 3 taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle başlayan hukuki süreç devam ediyor.

İzmir'deki DGM binalarının akıbeti ne olacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski DGM binası, Egemenlik Binası ve Tepecik’te bulunan eski Gasilhane'yi kendi üzerine almış; tartışmaların fitili böylelikle ateşlenmişti. Süreç hukuki açıdan sürerken konuyla ilgili AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. İnan, Yeşilay İzmir'in açılış töreninde, hukuk mücadelesinin ardından DGM binalarını 'Bağımlılıkla Mücadele Etkinlik Merkezi' olarak kullanılması konusunda çağrı yaptı.

Eyyüp Kadir İnan'dan, Cevdet Yılmaz'a çağrı

Konuyla ilgili kürsüden yaptığı açıklamasında AK Parti iktidarında kentte bulunan atıl binaların teker teker yenilenerek, topluma kazandırıldığından bahseden İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, geçmiş yıllarda çeşitli yargılamaların yaşandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi binalarının da ‘bağımlılıkla mücadelede etkinlik merkezi’ olarak kullanılması gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu şehirde gençlik kolları il başkanlığı yapmış bir kardeiniz olarak parlamentoda en fazla gençlerin sıkıntıları ve çocukların maruz kaldığı sıkıntıları çözmek için çalışıyoruz. Sanal kumar, sanal bağımlılıkta dijital alanda tehlike barındıran hangi durum varsa önümüzdeki 25 yıllık

Gençlerimizi dijital alanda her türlü enfeksiyonun kökünü kurutmaya kararlıyız. Bu noktada en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kendisinin her alanda nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Bu konuda taşın altına elini koyan tüm kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. İzmir’de bu bina atıl bir binaydı. Bunu biz hayata geçirdik. Yine Tekel Kültür Fabrikası var. Farelerin cirit attığı, atıl kalmış bir alandı. Orayı İzmir’in en büyük müzesi ve kütüphanesi haline getirdik.

İnşallah Menemen’de Ege Bölgesi’nin en büyük kütüphanesini açmaya hazırlanıyorlar. Burada yerel yönetimlere de çok iş düşüyor. Bu işi sadece emniyet müdürlüğüne, sivil toplum kuruluşlarına bırakarak çözemeyiz. Bu, yerel yönetimlerin de ortaya koyacağı büyük bir kentsel dönüşüme bakıyor. Biz İzmir’e deniz kıyısından mı bakacağız, arka sokaklardan mı bakacağız. Tüm kurumlarımızla birlikte dayanışma içinde kentsel dönüşüm meselesini halletmeliyiz. Bugün 21 bin 20 konutu İzmir’de konut kurası yaptık. Bugün, orada yetişecek gelecek nesilleri korumak için burada konuşuyoruz. Nasıl ki Tekel Fabrikası’nı ve İzmir İktisat Kongresi’ni İzmir’e kazandırdıysak şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çok yoğun bir hukuki mücadelesi var. O, DGM binalarını kazandırdığımızda İzmir’de anne ve babalarının ne derdi varsa, bir zamanda şehirde yargılamaların olduğu bölgede Bağımlılıkla mücadele etkinlik merkezini İzmir’de gençlerimize kazandırma çağrısını yapıyoruz.”