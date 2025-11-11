İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli nedeniyle Konak’ın Atamer Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, evlerinde oluşan hasar sebebiyle zor günler geçiriyor.

2018 yılında temeli atılan tünelin Buca’nın Ufuk ile Bornova’nın Çamkule mahallelerini birbirine bağlaması hedeflenirken, bölge sakinleri çalışmalar sırasında evlerinde derin çatlaklar oluştuğunu dile getiriyor.

Bazı aileler, duvar ve zeminlerdeki çatlaklar nedeniyle evlerine girmekte tedirginlik yaşarken, çözüm için yetkililerden destek bekliyor.

“Sağlam bir yere yerleştirilmek istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Nurettin Çelik, yaklaşık bir yıldır çatlaklarla dolu evde yaşadığını belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Evin her tarafı çatlak durumda. Gece 03.00’ten sonra çalışmalara başlıyorlar. Sesler sanki evin içindeymiş gibi. Defalarca şikâyet ettik ancak sonuç alamadık. Buradan çıkmak istiyoruz. Sağlam bir yere yerleştirilmek istiyoruz. İnsanlar aylardır ev arıyor fakat bulamıyor. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz.”

Bir başka vatandaş Yadigar Çelik ise deprem ve yağışlarda zarar görmeyen evlerinin tünel çalışmalarıyla kullanılamaz hâle geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Evimiz depremde bile hasar görmedi ama tünel çalışması duvarlarımızı yıktı. Çocuklarımız korku içindeyiz. Gelen ekipler inceliyor ancak bir çözüm sunulmuyor.”

Siyasilerden inceleme ziyareti

Vatandaşların çağrısı üzerine bölgeye gelen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, mahallede yaklaşık 100 evde benzer hasar bulunduğunu ifade etti.

Başdaş, şu açıklamayı yaptı: “Mahalle sakinleri muhatap bulamıyor. Valilik, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne konuyu ilettik. Burada kalıp sürecin takipçisi olacağız. Tüm yetkilileri bölgeye davet ettim. Önceliğimiz insan sağlığıdır.”