İzmir'in Ödemiş ilçesinde Balabanlı Mahallesi'ndeki salatalık üreticileri yaz sezonundan sonra ikinci kez hasada başladı. Ürünler Ağustos ayında ekilmiş ve hasat eylül ayında başlamıştı. Balabanlı Mahallesi'ndeki bu hasat kasım ayına kadar devam ediyor.

Bu mahallede 7 dekarlık alanda salatalık üretimi yapan Murat Softa (41), ailesinden öğrendiği çiftçiliği yaklaşık 20-25 yıldır sürdürüyor. Salatalığın yanı sıra patates, kışlık lahana ve karnabahar gibi ürünler de yetiştirdiklerini belirten Softa, "Babamla beraber başladık. Son 5-6 yıldır kendi başıma üretim yapıyorum. Bu sene salatalıkta güz hasadındayız" dedi.

Salatalıkta fiyatlar geriledi

Softa salatalıkları numaralandırdıklarından bahsederek fiyatlandırmadan da bahsetti. Softa, "Salatalıkları 1, 2 ve 3 numara olarak ayırıyoruz. Birinci numara 40 lira, ikinci numara 20 lira, üçüncü numara ise 5 lira.

İlk ekimde fiyatlar daha yüksekti. Güz döneminde fiyatlar geriye geldi" diye konuştu. Üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Softa, “Mazot, gübre ve ilaç pahalı. İşçilik maliyetleri de yüksek. Eskisi gibi verim de alamıyoruz. Şu anda yaptığımız işten büyük bir kazanç elde etmekten çok, üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürünler pazara, hale ve fabrikalara gidiyor

Hasadı gerçekleşen ürünlerin parça parça farklı alanlara gittiğini anlatan Softa,

"Bunların yarısı pazara gidiyor, yarısını halciler alıyor. Fabrikalar da götürüyor. Biz burada ürünümüzü bir yere devrediyoruz, onlar başka yere devrediyor. Kademe kademe gidiyor" ifadelerini kullandı. Üretimin 5 Ağustos'ta fide dikimiyle başladığını belirten Softa, "Eylül'ün 10'u, 15'i gibi toplamaya başladık. Hasat devam ediyor. Ürünü namus olarak görüyoruz, bozup atmak bize yakışmıyor. Çiftçi olarak mahsulümüzü değerlendirmeye önem veriyoruz" diye konuştu.

“Kışlık turşularımızı hep bundan kuruyoruz"

Murat Softa'nın 29 yaşındaki eşi Yasemin Softa ise erken saatlerde çalışmaya başladığını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağustos ayında ekiyoruz. Eylül ayının başlarında, yaklaşık bir hafta sonra toplamaya başlıyoruz. Eylülden sonra kasıma kadar hasat devam ediyor. Özellikle ekim ayının başlarında üretim daha yoğun oluyor. Lezzetli olduğu için kışlık turşularımızı hep bundan kuruyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Biz de kışlık hazırlıklarımızda kullanıyoruz."