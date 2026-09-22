İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Şehit Er Kamil Alkan İlkokulu, TÜBİTAK 4009 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında kabul edilen iki projeden birine ev sahipliği yaptı. "Köyümde Şenlik Var: Yerelden Evrensele Bilim Köprüsü" başlıklı etkinlik, 21 Eylül Ekinoks Günü'nde düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilen projeyle bilimsel eğitim doğrudan köy ortamına taşındı. Etkinliğe Ege Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nden akademisyenler, araştırmacılar ve orman şefleri katıldı.

Uygulamalı atölyeler ve eğitici oturumlar

Şenlik alanında öğrenciler, öğretmenler ve köy halkı için farklı istasyonlar kuruldu:

Öğrenciler için: Altı gruba ayrılan öğrenciler STEM atölyesinde kendi elektrik süpürgelerini tasarladı; ahşap baskı, müzik-ritim ve drama istasyonlarında uygulamalı eğitim aldı.

Öğretmenler için: Uzay fiziği, öz farkındalık ve müfredatın okul dışı alanlarda uygulanmasını sağlayan yer temelli eğitim atölyeleri düzenlendi.

Köy halkı ve veliler için: Tarım, iklim krizi, ilk yardım ve okul-aile iş birliği konularında bilgilendirme oturumları gerçekleştirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte köy meydanına kurulan dev teleskoplarla uzay gözlemi yapıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Proje Koordinatörü ve Sınıf Öğretmeni Zeliş Kurt, etkinliğin Ekinoks Günü'nde düzenlenmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu günde eğitimde de fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Kurt, akademisyen, çiftçi, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek yerel bilgi ile bilimsel bilgiyi buluşturduklarını vurguladı.

Okul Müdürü Zekeriya Sadi Kula ise bu tür projelerin genellikle ortaokul ve lise düzeyinde uygulandığını hatırlattı. Kula, ilkokul seviyesindeki öğrencilerin ufkunu açmak ve onları farklı bilim alanlarına yönlendirmek amacıyla Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle başvuruda bulunduklarını ve benzer çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.