Son Mühür- İzmir güne susuz uyandı. 20 Eylül 2026 sabahı kentin altyapısı adeta alarm verdi. İZSU'nun yayımladığı güncel tabloya göre, kentin farklı ilçelerinde peş peşe ana borular patladı. Ekipler hızla sahaya indi. Kimi ilçede kriz bir saatte çözülürken, kimi mahallelerde vatandaşlar sekiz saat boyunca susuz kaldı.

Ödemiş ve Menemen'de mesai uzun

Günün en büyük altyapı krizi Ödemiş'i vurdu. Zafer Mahallesi (Ortaç Sokak) sakinleri 20 Eylül sabahı çeşmelerinden akan boş hava sesiyle karşılaştı. Gece saat 03:49'da ana boru arızası yüzünden şebekeden kesilen suyun, tam sekiz saat süren zorlu bir onarımın ardından öğlen 12:00'de vanalara yeniden verilmesi planlanıyor.

Kuzey aksında ise Menemen oldukça geniş bir alanda su sıkıntısı çekiyor. Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerini doğrudan etkileyen ana boru arızasına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 20 Eylül sabahı 08:31'de başlayan bu kesintinin, yaklaşık dört saatlik yoğun bir çalışmayla 12:31'de sona ermesi hedefleniyor.

Metropolde ve Aliağa'da lokal krizler

Şehir merkezinde ise arızalar daha lokal çaplı. Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde 284/2 Sokak içindeki branşman borusu hasar gördü. Bu teknik aksaklık, mahalleye 20 Eylül saat 10:15 ile 12:15 arasında iki saatlik bir su kesintisi olarak yansıdı. Karşıyaka Demirköprü Mahallesi'ndeki (6180 Sokak) arıza ise ekiplerin hızlı müdahalesiyle toparlanıyor. Buradaki su akışı 09:35 ile 10:35 saatleri arasında yalnızca bir saatliğine duruldu.

Kuzeyin sanayi kenti Aliağa da pazar mesaisinden nasibini aldı. Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde sabah 08:58'de meydana gelen ana boru arızası ekipleri harekete geçirdi. Bölgede 20 Eylül saat 11:58'e kadar, yaklaşık üç saat sürecek bir kesinti uygulanıyor.